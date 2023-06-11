Jumanji: Yeni Seviye bu akşam 20.00'de atv'de!

Dwayne Johnson ile nefes kesen bir macera!

Jumanji oyunundan bir şekilde sağ çıkmayı başaran ve liseden mezun olan Jumanji ekibi, üniversitedeki yeni hayatlarına alışmaya çalışıyordur. Fakat arkadaş grubundan ve kız arkadaşı Martha'dan ayrı kalmak Spencer'a zor gelir. Bunalımda olan Spencer tekrardan Jumanji oyununa girer. Bethany, Martha ve Fridge de Spencer'ı kurtarmak için oyuna girerler. Bilmedikleri şey ise oyunun bu sefer bambaşka olduğu ve sağ çıkmanın hiç kolay olmayacağıdır.