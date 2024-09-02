Jurassic Wolrd: Hakimiyet

Jurassic World: Hakimiyet, tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorlarla insanların, tarihte ilk defa bir arada yaşadığı bir dönemi anlatıyor. Nublar Adası'nın yok edilmesinden dört yıl sonra artık dinozorlarla insanlar birlikte yaşayıp, avlanmaktadır. Bu süreç, geleceği yeniden şekillendirecektir. İnsanlar, artık paylaştıkları bu gezegeni tarihin en korkunç yaratıklarına bırakacak mıdır?