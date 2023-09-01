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Malefiz 2: Kötülüğün Gücü

Angelina Jolie'den büyüleyici bir masal...

Yön: Joachim Ronning
Oyn: Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson
Yıllar Malefiz ve Aurora'ya nazik davranmıştır. Acı ve intikamla başlayan ve nihayetinde sevgiye dönüşen ilişkileri, gelişmiştir. Ancak insanlar ve perileri arasındaki kin devam etmektedir. Aurora'nın Prens Phillip'le yaklaşmakta olan evliliği, Ulstead krallığı ve komşu Moors'ta kutlamalara neden olmuştur ve düğünün, iki dünyayı birleştirmesi amaçlanır. Beklenmeyen bir karşılaşma yeni ve güçlü bir ittifakı ortaya çıkarır. Malefiz ve Aurora bir Büyük Savaş'ta muhalif taraflara ayrılırlar. Bu da bağlılıklarını test eder ve gerçekten aile olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.

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