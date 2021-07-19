Mary Poppıns:Sihirli Dadı TV'de ilk Salı 20.00'de atv'de

İçinizi ısıtan her yaşa göre bir aile filmi...

Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin sevimli minikleri Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir. İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de hayatlarını sürdürmektedirler. Ancak acı bir olay yaşanır ve Michael kişisel bir kayıp yaşar. Bu olayın ardından esrarengiz dadıları Mary Poppins (Blunt) tekrar Banks'lerin hayatına girer. Bu süreçte Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack'le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Poppins'in eksantrik kuzeni Topsy (Streep) dahil olmak üzere renkli ve tuhaf karakterler de bu süreçte eğlenceli bir yol sunacaklardır.