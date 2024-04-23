23 Nisan 2024, Salı 20:30
MKE Ankaragücü 0-0 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasının özeti...
2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maç mücadelesinde MKE Ankaragücü ve Beşiktaş golsüz eşitlikle berabere kaldı.
Karşılaşmada 15. dk içerisinde Ali Sowe'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmada Ankaragücü forması giyen Olimpiu Moruţan 81. dk'da talihsiz bir sakatlık yaşayarak mücadeleden sedyeyle ayrıldı...
Maç Sonucu: MKE Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş
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