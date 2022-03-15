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17 Mart 2022, Perşembe 00:00
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili Özel canlı yayınla bu gece 00.20'de atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili Özel canlı yayınla bu gece 00.20'de atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan'dan önceki son manevi durak olan Berat Kandili'nde atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor…

Ramazandan önceki bu son manevi durakta eller günahların affı için semaya kaldırılacaktır.

Bu gece yalvarış ve yakarışlar yüce Mevla'yadır. Onun sonsuz affından, sınırsız merhametinden faydalanma zamanıdır.

Bu gece mağfiret dileyenlerin, rızık isteyenlerin kurtuluş dileyenlerin gecesidir.

Bu gecenin önemi, bu gece yapılması gereken ibadetler ve hatimlerin kabulü duası Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun gönüllere hitap eden üslubuyla Berat Kandili özel yayını atv ekranlarında.

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