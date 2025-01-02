Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel Perşembe 20.00'de atv'de

Üç aylara girildiğini müjdeleyen bu gecede Allah'a yürekten yönelişin, yakarışın ve günahlarımızdan arınmanın tüm kapıları açılıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Mekke ve Medine'den özel dualarıyla Regaip Kandili Özel Yayını atv'de!

Mübarek üç ayların taçlandırıldığı Regaip Kandili özel programının konu başlıkları:

Bu gece neler yapılmalı?

Nasıl dua etmeliyiz?

Yüce Allah'tan nasıl af dilemeliyiz?