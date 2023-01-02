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Spectre TV'de ilk kez bu akşam 22.30'da atv'de

Spectre TV'de ilk kez bu akşam 22.30'da atv'de

Geçmişin tozlu sayfalarından kopup gelen bir mesaj, ajan Bond'u önce Mexico City'ye, sonra Roma'ya götürür. Roma'da tehlikeli bir suçlunun dul eşi Lucia ile tanışır ve yine burada Spectre adında çok gizli ve tehlikeli örgütlenmeden haberdar olur. Fakat Londra'da Bond'un ve M önderliğindeki MI6'in faaliyetleri tartışılır hale gelmiştir. Bond bu esnada Spectre'nin sırlarla dolu arka planını gün yüzüne çıkarabilmek için eski düşmanı Mr. White'ın kızı Madeleine (Lea Seydoux) ile temasa geçmeye çalışacaktır. Ve Spectre'nin merkezine yaklaştıkça, aradığı düşmanla arasında hiç bilmediği bir bağın varlığından da haberdar olacaktır.

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