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30 Temmuz 2022, Cumartesi 20:45
Trabzonspor 4 - 0 D.G. Sivasspor

Trabzonspor 4 - 0 D.G. Sivasspor

Turkcell Süper Kupa Finali (Geniş Maç Özeti)

21. dakikada Trabzonspor'un Edin Visca ile bulduğu gol geçerlilik kazanmadı. Mete Kalkavan, pozisyonun öncesinde topun dışarıdan çevrildiğini belirledi.

37. dakikada Cornelius'un ayağından bulduğu golle Turkcell Süper Kupa'da 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, 50. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın büyük hatasını değerlendiren Cornelius golü buldu.

Bordo mavililer, 64. dakikada Sivasspor karşısında yeni transfer Larsen'in ayağından bulduğu golle skoru 3-0'a taşıdı.

75. dakikada Bakasetas'ın ayağından bulduğu penaltı golüyle skoru 4-0'a taşıdı.

Turkcell Süper Kupası Trabzonspor'un müzesine gitti.

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