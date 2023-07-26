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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

100 karede EDHO

GİRİŞ TARİHİ: 26.07.2023, 16:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.07.2023, 16:45
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100 karede EDHO

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder.

100 karede EDHO

Ünal Kaplan liderliğindeki masa Hızır Çakırbeyli'ye seçim şansı bırakmamıştır; ama Çakırbeyli ne kendisini ne de ailesini bu masaya yem edecektir.

100 karede EDHO

Bir devlet adamını gözünü kırpmadan öldürdüğü zannedilen Hızır Çakırbeyli yaptığı güç gösterisi ve korkusuzluğuyla eskisinden daha çok tehlike arz eden birine dönüşür. Artık nefes alması bile Ünal Kaplan'ı ve masasındakileri tedirgin eder.

100 karede EDHO

Şahin Ağa'nın beklenmeyen infaz kararı masadaki herkesi şaşırtır. Kurulan mahkeme sonucunda İlyas için çıkan karar onu ölümden beter eder. Silahsız yaşamak zorunda kalmak İlyas'a verilebilecek en büyük cezadır.

100 karede EDHO

Ünal Kaplan'ın masasındaki kan davasının bitmesi için Alparslan Çakırbeyli masaya oturtulur fakat bu hamle yeni bir kanın dökülmesine sebep olur.

100 karede EDHO

Devletin desteğiyle Hızır Çakırbeyli amacına ulaşır. Ünal Kaplan'ın koltuğunu Hızır'a devretmesiyle dengeler iyice değişecektir. Bu durumdan en çok etkilenense Alparslan'dır.

100 karede EDHO

Özlem'in kaçırılmasıyla birlikte Ünal Kaplan düğmeye basar. Artık herkes büyük bir savaşın ortasındadır. Beş yeni üyesiyle bir kez daha toplanan masanın sürpriz konuğu ise Nevzat Çankırı'dır.

100 karede EDHO

Çakırbeyli Ailesi için felaketin biri bitmeden diğeri başlar. Meryem Çakırbeyli hayatında ilk kez "önce ben" diyerek ailesinden uzak kalma pahasına bir karar verir ve tutukluluk günleri başlar.

100 karede EDHO

Mahmut'un haince kurşunuyla vurulan Şahin Ağa'nın intikam ateşi herkesi sarar. Hızır Çakırbeyli için faili bulmak hiç de kolay olmayacaktır. Bu durum parasına el konulan Sibiryalı Kartal'dan şüphelenilmesine sebep olur.

100 karede EDHO

Meryem elinde Nazlı'nın bebeğiyle kalakalır. Hızır ise bunca belanın arasında oğlunun kokusuyla bir nebze ferahlar fakat hemen arkasından aldığı haberle tekrar yıkılır. Doğum sırasında bir sıkıntı olmuştur.

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