Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Nevzat planlarını devreye sokar. Alparslan da amcaları gibi ölümle burun burana yaşar. Özer, Hızır'ı öldürmek için kurduğu planı devreye sokar. Ölüm Hızır'a bir adım daha yaklaşır. Ama hayatta kalmayı başarır. Alparslan ve Özlem aşkı çatırdamaya başlar. Aniden gerçekleşen baskında Alparslan ve Özlem kurşunların arasında kalır. Alparslan, Özlem'i korumak için elinden geleni yapar. Sevgililer yaşanan çatışmadan yara almadan kurtulur. Ünal Kaplan kızına bir şey olacak endişesiyle hemen olay yerine gelir. Hızır ile zaman zaman ters düşen Ünal Kaplan, Çakırbeyli Ailesi'ne olan kızgınlığı geçmez. Ünal'ın bu yaşananlardan Savaş'ı sorumlu tutar. İlyas evinde hasta yatarken Alparslan seçtiği yolda hızla ilerler. Hızır Çakırbeyli, Ünal Kaplan ve yakınları ile savaşırken bir yandan da ailesiyle savaşır. Son zamanlarda ev ahalisinin yaşadıkları sinirleri iyice gerer. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan bütün bölümlerini yeniden izlemek için... atv.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.