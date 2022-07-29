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Alpaslan ölüme meydan okuyor!

GİRİŞ TARİHİ: 29.07.2022, 11:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.07.2022, 12:05
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Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Nevzat planlarını devreye sokar.

Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Alparslan da amcaları gibi ölümle burun burana yaşar.

Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Özer, Hızır'ı öldürmek için kurduğu planı devreye sokar.

Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Ölüm Hızır'a bir adım daha yaklaşır.

Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Ama hayatta kalmayı başarır.

Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Alparslan ve Özlem aşkı çatırdamaya başlar.

Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Aniden gerçekleşen baskında Alparslan ve Özlem kurşunların arasında kalır.

Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Alparslan, Özlem'i korumak için elinden geleni yapar.

Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Sevgililer yaşanan çatışmadan yara almadan kurtulur.

Alpaslan ölüme meydan okuyor!

Ünal Kaplan kızına bir şey olacak endişesiyle hemen olay yerine gelir.

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