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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Alpaslan'ın yükselişi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın unutulmaz karakterlerinden biri de hiç kuşkusuz Alpaslan Çakırbeyli'ydi. Çakırbeyli ailesinin eğitimli, entellektüel ve zeki bireyi Alpaslan, Türkiye'ye döndükten sonra masaya oturduğu anda karşımıza bambaşka biri olarak çıkar.

GİRİŞ TARİHİ: 03.06.2022, 19:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.06.2022, 20:15
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Alpaslan'ın yükselişi

Eğtimini yurtdışında tamamlayan ve yurda dönen Alpaslan'ın geleceği parlaktır. İyi bir şirkette üst düzey yönetici olabilecek kapasitedir. Ama o aynı zamanda bir Çakırbeyli'dir...

Alpaslan'ın yükselişi

Savaş ve Cemal'in ağabeyleri masanın üyeleriyken, öldürülür. Bunun üzerine veliaht olarak Savaş ve Cemal ağabeylerinin yerine masaya otururlar. Ancak ağabeylerinin intikamlarını istemektedirler. O yüzden Ünal Kaplan'dan toplantı isterler.

Alpaslan'ın yükselişi

Cemal, Savaş'a göre daha fevridir. Savaş'ın masada ticaretin devamına yönelik isteklerine karşı, Cemal sadece intikam peşindedir.

Alpaslan'ın yükselişi

Ünal Kaplan, masayı intikam için değil ticaret için toplayacağını söyler. Aksi bir durumda bunun hesabını ikisinden de soracağını net bir şekilde ifade eder.

Alpaslan'ın yükselişi

Masa toplanır. Savaş her ne kadar daha yapıcı olsa da, Hızır karşısında sukunetini koruyamaz ve İlyas ile Hızır'ın ağabeylerini öldürmekle suçlar.

Alpaslan'ın yükselişi

Hızır ise Savaş'a elinde kanıtının olup olmadığını sorar. Aynı şekilde masanın toplanma amacını da üstü kapalı bir şekilde Ünal Kaplan'a hatırlatır.

Alpaslan'ın yükselişi

Bu kez Cemal söz alır ve çok daha ağır şeyler söyler. İntikam gözlerini karartmıştır. Hızır değilse de İlyas'ın infazının masada oylanmasını ister.

Alpaslan'ın yükselişi

Hızır, kardeşinin kendisinden bağımsız hareket etmeyeğini söylese de Savaş ve Cemal'i ikna edemez.

Alpaslan'ın yükselişi

Savaş, ağabeylerinin ölümünün sorumlusunun İlyas olduğunu ve kana kan bir anlayışla, İlyas'ın öldürülmesi gerektiğini söyler.

Alpaslan'ın yükselişi

Ünal Kaplan ise son sözü söyler ve masada eller İlyas'ın infaz edilip edilmemesine yönelik kalkar.

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