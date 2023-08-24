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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

GİRİŞ TARİHİ: 24.08.2023, 09:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.08.2023, 09:36
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin sizler tarafından en çok sevilen sahneleri.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Selman masaya ihanet eder. Bu ihaneti ne ağabeyi, ne de masa affeder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Kepeliler ile Façalılar'ın arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girer.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Alparslan, öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir alır, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı için Yaman ile anlaşma yapar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Ömür, İlyas'a kafayı takmıştır ve konuşmak için çağırır. İlyas ile Ömür konuşurken Behzat yanlarına gelir.

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