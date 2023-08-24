Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin en çok izlenen sahneleri

Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.
Kepeliler ile Façalılar'ın arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girer.
Alparslan, öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir alır, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklar.
Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.
Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı için Yaman ile anlaşma yapar.
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratır.
Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar.