Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri, sevilen dizinin en önemli yüzlerinden biri oldu.
Ailesini korumak için her şeyi yapan, etik değerlere önem veren Hızır Reis, içinde bulunduğu alemin dinamiklerine de oldukça hakimdi.
Hızır Reis, birlikte olduğu kadınlarla, olaylara yaklaşımıyla ve korkusuz duruşuyla her zaman dikkat çeken bir isim oldu.
Yeraltına dünyasına çocuk yaşta giriş yapan Hızır Çakırbeyli, o dünyanın jargonuna da hakim bir isimdi.
Hızır Reis'in ağzından çıkanlar, sosyal medyanın gündemine otururken birçok platformda da dillere pelesenk oldu.