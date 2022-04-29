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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

GİRİŞ TARİHİ: 29.04.2022, 20:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.04.2022, 21:25
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Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her anıyla izleyenleri ekran başına kilitledi.

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri, sevilen dizinin en önemli yüzlerinden biri oldu.

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

Ailesini korumak için her şeyi yapan, etik değerlere önem veren Hızır Reis, içinde bulunduğu alemin dinamiklerine de oldukça hakimdi.

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

Hızır Reis, birlikte olduğu kadınlarla, olaylara yaklaşımıyla ve korkusuz duruşuyla her zaman dikkat çeken bir isim oldu.

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

Yeraltına dünyasına çocuk yaşta giriş yapan Hızır Çakırbeyli, o dünyanın jargonuna da hakim bir isimdi.

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

Hızır Reis, raconlarıyla gündemden hiç düşmedi.

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

Masada ya da masanın dışında, kestiği raconlar her zaman gündem oldu.

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

Hızır Reis'in ağzından çıkanlar, sosyal medyanın gündemine otururken birçok platformda da dillere pelesenk oldu.

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

İşte Hızır Reis'in unutulmaz sözlerinden bir kısmı...

Hızır Çakırbeyli'nin EDHO'ya damga vuran efsane raconları!

Bakın! Ne siz beni gördünüz ne de ben sizi gördüm…

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