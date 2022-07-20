Hızır ve Meryem aşkı...

Cezaevi görüşünde Meryem'e olan aşkını haykıran Hızır şu sözleri söyler; "Beni sevmekten usanmadın ya, sen de müebbet almış gibisin be kızım..."
Nazlı ile karşı karşıya gelen Meryem, tehditlere boyun eğmez. "Sevdiğim için ölürüm de, öldürürüm de!" diyen Meryem, arabayı bir duvara çarpar.
Adam öldürme suçuyla yargılanan Meryem tutuklanır. Hızır için yer yerinden oynar, en büyük limanını kaybetmiştir.
Nazlı doğum yaparken yanında olan Meryem, en büyük acılardan birini yaşar. Sevdiği adamın başkasından olan çocuğunu kucağına alır.