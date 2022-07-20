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Hızır ve Meryem aşkı...

Yeraltı dünyasının unutulmaz aşkı Hızır ve Meryem'in başından neler geçti? Yaşadıkları her olaydan sonra birbirlerine sımsıkı sarılan Çakırbeyli çifti neler atlattı?

GİRİŞ TARİHİ: 20.07.2022, 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.07.2022, 12:26
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Hızır ve Meryem aşkı...

Bu aşkın en başında Hızır, Meryem'e ihanet eder. Evlilik dışı çocuk yapan Hızır'ı Meryem affetmez.

Hızır ve Meryem aşkı...

Hızır'a karşı duvarlar ören Meryem, bir gün Hızır'ın tutuklanmasıyla sarsılır.

Hızır ve Meryem aşkı...

Cezaevi görüşünde Meryem'e olan aşkını haykıran Hızır şu sözleri söyler; "Beni sevmekten usanmadın ya, sen de müebbet almış gibisin be kızım..."

Hızır ve Meryem aşkı...

"Müebbet idama da çevrilse, sesimi çıkarmam!"

Hızır ve Meryem aşkı...

Nazlı ile karşı karşıya gelen Meryem, tehditlere boyun eğmez. "Sevdiğim için ölürüm de, öldürürüm de!" diyen Meryem, arabayı bir duvara çarpar.

Hızır ve Meryem aşkı...

Meryem, Nazlı'ya yaptıklarını Hızır'dan saklamaya çalışsa da başaramaz.

Hızır ve Meryem aşkı...

Adam öldürme suçuyla yargılanan Meryem tutuklanır. Hızır için yer yerinden oynar, en büyük limanını kaybetmiştir.

Hızır ve Meryem aşkı...

Nazlı doğum yaparken yanında olan Meryem, en büyük acılardan birini yaşar. Sevdiği adamın başkasından olan çocuğunu kucağına alır.

Hızır ve Meryem aşkı...

Meryem yaşadıklarına dayanamaz ve boşanma kararı alır. Hızır, Meryem'den boşanmak istemez.

Hızır ve Meryem aşkı...

Bir kez daha ailesini kaybetmekle karşı karşıya gelen Hızır, bir çıkış yolu bulamaz.

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