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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'ı kim vurdu?

GİRİŞ TARİHİ: 18.07.2022, 16:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.07.2022, 16:43
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Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

Selim'den Esra'nın eve geldiğini öğrenen İlyas öfkeden deliye döner.

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

Kapıyı açan Esra'yı zor dakikalar bekler.

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

İlyas öfkesini kontrol altına alamaz.

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

Alparslan, çılgına dönen İlyas'ı sakinleştirmeye çalışır.

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

Masada İlyas'ın canı üzerindne büyük hesaplaşmalar yaşanır.

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

İlyas'ın canı oylamaya sunulur.

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

İlyas Esra'yı kaybettiği gibi silahını da kaybeder.

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

Hızır da İlyasa öfkelidir.

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

Hem evdeki sorunları...

Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

hem de İlyas'ın canını düşünür.

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