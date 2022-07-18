Hızır'ın gözleri önünde İlyas vuruluyor!

Selim'den Esra'nın eve geldiğini öğrenen İlyas öfkeden deliye döner. Kapıyı açan Esra'yı zor dakikalar bekler. İlyas öfkesini kontrol altına alamaz. Alparslan, çılgına dönen İlyas'ı sakinleştirmeye çalışır. Masada İlyas'ın canı üzerindne büyük hesaplaşmalar yaşanır. İlyas'ın canı oylamaya sunulur. İlyas Esra'yı kaybettiği gibi silahını da kaybeder. Hızır da İlyasa öfkelidir. Hem evdeki sorunları... hem de İlyas'ın canını düşünür. Hızır Çakırbeyli zor günler yaşar. Abisinden hesap sormaya giden İlyas, beklenmedik bir olayla karşılaşır. Mahmut pusuya yatar ve silahını İlyas'a doğrultarak ateşler. İlyas kurşunları hedefi olur. Kanlar içinde kalır. Hızı, İlyas'ın yardımına koşar. Mahmut'un daha fazla ateş etmesini engeller. Silahını bir kaç el ateşler. İlyas, Hızır'ın kollarına yığılır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bütün bölümlerine atv.com.tr'den ulaşabilirsiniz.