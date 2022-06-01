İlyas vuruluyor

"Ben çocukken bir arkadaşım vardı, çok nişancı bir oğlandı. Adı senin gibi Refik'ti. Nerede bir taş bulsa tutup kuşlara sallardı. Bir gün yine serçenin birine salladı, onu düşürdü. Kuş yerde çırpınıyor, Refik başka yerde çırpınıyor. 'Ulan Refik şu kuşun acısını dindir' diyorum 'yok ben dayanamam' diyor. Mecbur kafasını kopardım ve gömdüm. Sonra döndüm 'ulan refik bir daha hak etmeyen birine tek bir taş bile atarsan senin de kafanı böyle koparır, toprağa gömerim' dedim."