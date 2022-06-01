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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

İlyas vuruluyor

Canından çok sevdiği ağabeyini korumak için kendini siper eden İlyas'ı kim vurdu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın unutulmaz sahnelerinden birini hatırlayalım...

GİRİŞ TARİHİ: 01.06.2022, 15:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.06.2022, 15:50
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İlyas vuruluyor

İlyas Çakırbeyli, ağabeyi Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölmek üzere... Bu anı hatırlayabilmek için olayların başına gitmekte fayda var.

İlyas vuruluyor

Masa üyülerinden ve aynı zamanda Hızır'ın da eski dostu Selim'in kardeşi Mahmut, her türlü hainliği yapabilen bir karakterdir.

İlyas vuruluyor

Selim kardeşinin yaptıklarına katılmasa da kısmen göz yummaktadır. Neticede ailesinden kalan tek kişi kardeşidir.

İlyas vuruluyor

İlyas ile Mahmut'un bozuk olan arası, Mahmut'un son yaptıklarından sonra iyice açılır. İlyas'ın hedefinde artık Mahmut vardır.

İlyas vuruluyor

İlyas cephesinde bunlar yaşanırken, Hızır da masada onlara ihanet eden Refik ile konuşur.

İlyas vuruluyor

Refik olan biteni tüm açıklığıyla anlatır. Hızır'a nasıl tuzak kurulduğuna varıncaya kadar... Anlattıktan sonra da Hızır'dan af diler. Pişman olduğunu söyler.

İlyas vuruluyor

Hızır duyduklarından sonra daha da sinirlenir. Zira oyunun içinde Ünal Kaplan ve sağ kolu Özer'in de olduğunu öğrenmiştir.

İlyas vuruluyor

Refik için artık geri sayım başlamıştır. Hızır bir öykü anlatır, Refik'e... Tam da ölümün soğuk nefesi üzerindeyken...

İlyas vuruluyor

"Ben çocukken bir arkadaşım vardı, çok nişancı bir oğlandı. Adı senin gibi Refik'ti. Nerede bir taş bulsa tutup kuşlara sallardı. Bir gün yine serçenin birine salladı, onu düşürdü. Kuş yerde çırpınıyor, Refik başka yerde çırpınıyor. 'Ulan Refik şu kuşun acısını dindir' diyorum 'yok ben dayanamam' diyor. Mecbur kafasını kopardım ve gömdüm. Sonra döndüm 'ulan refik bir daha hak etmeyen birine tek bir taş bile atarsan senin de kafanı böyle koparır, toprağa gömerim' dedim."

İlyas vuruluyor

Refik kendisini affeden Hızır'ın önünde eğilir ve elini öper. Artık Refik, Hızır'ın her dediğini yapmak zorundadır.

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