Kesik kafa kimin?

Silah baronlarının oluşturduğu masanın lideri Ünal Kaplan'ın her kararının ardında bir zeka kırıntısı vardır. Düşünmeden adım atmayan, Ünal Kaplan'ın belki de en büyük zaafı kızı Özlem'dir. Alpaslan'ı "bitirmeye" çalışan masa üyelerinden biri işte tam olarak bunu hesap edemeyince sonu ölüm olur.
Özlem, Ünal Kaplan'ın biricik kızıdır. Yurtdışında eğitim almış, orada Alpaslan ile tanışmış, sevgili olmuş ve Türkiye'ye dönmüştür. Babası bu ilişkiyi onaylamasa da Özlem bildiğini okur.
Ünal Kaplan kısa bir süre önce Alpaslan'ın, aslında onun tanıdığı gibi bir olmadığını söyler kızına ve masada birini nasıl öldürdüğünü anlatır. Özlem buna inanmaz ve doğruyu öğrenmek için soluğu Alpaslan'ın yanında alır.
Ancak bu büyük bir hatadır. Alpaslan'ın düşmanları yerini tespit etmiş ve harekete geçmiştir. Alpaslan ve Özlem'in olduğu evi sararlar. Fahri dışarıdaki hareketliği gördüğü anda eve koşar ve Alpaslan'a haber verir.
Çatışma çıkar. Alpaslan ve Fahri sayıca kendilerinden çok fazla bir infaz ekibiyle mücadele etmektedir.
Ancak Ünal ve Hızır'dan daha önce olay yerine varan başka biri vardır. O da Nevzat Çankırı'dır. Adamlarıyla birlikte Alpaslan, Özlem ve Fahri'yi ölümün kıyısından alır.