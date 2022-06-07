Kesik kafa kimin?

Silah baronlarının oluşturduğu masanın lideri Ünal Kaplan'ın her kararının ardında bir zeka kırıntısı vardır. Düşünmeden adım atmayan, Ünal Kaplan'ın belki de en büyük zaafı kızı Özlem'dir. Alpaslan'ı "bitirmeye" çalışan masa üyelerinden biri işte tam olarak bunu hesap edemeyince sonu ölüm olur.