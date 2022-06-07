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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Kesik kafa kimin?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın unutulmaz masa sahnelerinden biri de, Ünal Kaplan'ın kızını ölümle burun buruna getiren masa üyesine verdiği cezaydı. Sert, şok edici o sahneyi ve olayların gelişimini hatırlayalım.

GİRİŞ TARİHİ: 07.06.2022, 17:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.06.2022, 18:41
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Kesik kafa kimin?

Silah baronlarının oluşturduğu masanın lideri Ünal Kaplan'ın her kararının ardında bir zeka kırıntısı vardır. Düşünmeden adım atmayan, Ünal Kaplan'ın belki de en büyük zaafı kızı Özlem'dir. Alpaslan'ı "bitirmeye" çalışan masa üyelerinden biri işte tam olarak bunu hesap edemeyince sonu ölüm olur.

Kesik kafa kimin?

Özlem, Ünal Kaplan'ın biricik kızıdır. Yurtdışında eğitim almış, orada Alpaslan ile tanışmış, sevgili olmuş ve Türkiye'ye dönmüştür. Babası bu ilişkiyi onaylamasa da Özlem bildiğini okur.

Kesik kafa kimin?

Ünal Kaplan kısa bir süre önce Alpaslan'ın, aslında onun tanıdığı gibi bir olmadığını söyler kızına ve masada birini nasıl öldürdüğünü anlatır. Özlem buna inanmaz ve doğruyu öğrenmek için soluğu Alpaslan'ın yanında alır.

Kesik kafa kimin?

Ancak bu büyük bir hatadır. Alpaslan'ın düşmanları yerini tespit etmiş ve harekete geçmiştir. Alpaslan ve Özlem'in olduğu evi sararlar. Fahri dışarıdaki hareketliği gördüğü anda eve koşar ve Alpaslan'a haber verir.

Kesik kafa kimin?

Çatışma çıkar. Alpaslan ve Fahri sayıca kendilerinden çok fazla bir infaz ekibiyle mücadele etmektedir.

Kesik kafa kimin?

Özlem çatışmanın ortasında kalmıştır. Son çare olarak babasını arar.

Kesik kafa kimin?

Ünal Kaplan ise o sırada Hızır Çakırbeyli'nin infazını vermiştir.

Kesik kafa kimin?

Ancak gelen haber sonrasında yanına Hızır ve sağ kolu Özer'i alarak kızını kurtarmaya koşar.

Kesik kafa kimin?

Ancak Ünal ve Hızır'dan daha önce olay yerine varan başka biri vardır. O da Nevzat Çankırı'dır. Adamlarıyla birlikte Alpaslan, Özlem ve Fahri'yi ölümün kıyısından alır.

Kesik kafa kimin?

Fahri çatışmanın ardından masada olayların susması adına Mahmut'un öldürülmesi gerektiğini söyler.

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