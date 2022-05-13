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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Kim bu istihbaratçı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nevzat'ı yani İstibahrataçı Nevzat Çankırı'nın masaya ilk müdahaleleri

GİRİŞ TARİHİ: 13.05.2022, 11:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.05.2022, 13:23
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Kim bu istihbaratçı?

Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da silah kaçakçılığına yön veren isimlerden biri de Ünal Kaplan'dır. Masa diye adlandırılan, silah baronlarının lideri... Ünal Kaplan kendsine ait çiftlikte atış talimi yaptığı sırada, adamları kendisinin bir ziyaretçisi olduğunu söyler.

Kim bu istihbaratçı?

Ünal Kaplan kendisini ziyarete gelen kişi hakkında epey malumata sahiptir. Zira Ünal Kaplan'ı ziyarete gelen kişi istihbaratın başındaki Nevzat Çankırı'dan başkası değildir.

Kim bu istihbaratçı?

Ünal Kaplan süpriz ziyaretin arkasındaki sır perdesini aralamak istemektedir. O nedenle her zamanki keskin zekasıyla karşısındakini bilinen uslubuyla test etmektedir.

Kim bu istihbaratçı?

Nevzat, Ünal Kaplan'a sert bir uyarıda bulunur. Silah kaçıralan konteynırlar, istahbarat tarafından alıkonulmuştur. Nevzat Çankırı, Ünal Kaplan'a bunun kendilerine son uyarı olduğunu söyler.

Kim bu istihbaratçı?

Ünal Kaplan bunun üzerine; "Konteynırlardaki silahların bana ait olduğunu biliyorsunuz, buyurun bana da dokunun" şeklinde sert bir uslup takınır.

Kim bu istihbaratçı?

Ortam kızışmıştır. İki tarafın birbirinin güçlerini test etmesinin ardından, üstünlük kurma çabaları başlamıştır.

Kim bu istihbaratçı?

İstihbaratın daha doğrusu Nevzat Çankırı'nın asıl planı silah kaçakçılığının idare edildiği "masa"nın lideri Ünal Kaplan'ı devirmek ve onun yerine aklındaki ismi getirmektir.

Kim bu istihbaratçı?

Yılların tecrübesiyle Ünal Kaplan, bu planı hem daha önceden sezmiş hem de kendince gerekli önlemleri almıştır.

Kim bu istihbaratçı?

İstihbaratçı Nevzat toplantının sonunda son kozunu oynar, Ünal Kaplan'ı terör örgütlerine silah sattığını bildiğini söyler.

Kim bu istihbaratçı?

Ünal Kaplan ise şöyle cevap verir: "40 yıldır bu işin içindeyim. Görmediğim genel kurmay başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı MİT müsteşarı kalmadı. Hepsi de göreve başlarken şunu dediler; aman Ünal Bey düşmanlarımıza silah satmayın. Ben silah tüccarıyım, parası olan herkese silah satarım."

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