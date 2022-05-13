Kim bu istihbaratçı?

Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da silah kaçakçılığına yön veren isimlerden biri de Ünal Kaplan'dır. Masa diye adlandırılan, silah baronlarının lideri... Ünal Kaplan kendsine ait çiftlikte atış talimi yaptığı sırada, adamları kendisinin bir ziyaretçisi olduğunu söyler.