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Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

GİRİŞ TARİHİ: 19.07.2022, 12:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.07.2022, 13:00
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Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

İlyas'ın vurulması Çakırbeyli Ailesi'nin derinden sarsar.

Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

İlyas'ın hayata dönmesi için dualar eder.

Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

Yaşananlar Çakırbeyli Ailesi'nde gerginliklere sebep olur.

Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

Hızır, yaşananlardan derin bir üzüntü duyar.

Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

Çakırbeyli Ailesi, bir ferdini daha kaybetmek istemez.

Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

Hızır, kardeşini koruyamadığı için kendini suçlar.

Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

İlyas'ın ise hastanede tedavisi devam eder.

Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

Masa yaşananlar için toplanır.

Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

Yeni kararlar alınır.

Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

Tüm bunlar yaşanırken Alparslan çıkar meydana...

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