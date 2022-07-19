Ölüm, Çakırbeyliler'in peşinde...

İlyas'ın vurulması Çakırbeyli Ailesi'nin derinden sarsar. İlyas'ın hayata dönmesi için dualar eder. Yaşananlar Çakırbeyli Ailesi'nde gerginliklere sebep olur. Hızır, yaşananlardan derin bir üzüntü duyar. Çakırbeyli Ailesi, bir ferdini daha kaybetmek istemez. Hızır, kardeşini koruyamadığı için kendini suçlar. İlyas'ın ise hastanede tedavisi devam eder. Masa yaşananlar için toplanır. Yeni kararlar alınır. Tüm bunlar yaşanırken Alparslan çıkar meydana... Üzerine düşen her şeyi yapmak ister. Ölüm masasında bu defa Alparslan oturur. Masada büyük restler çekilir. İki el silah sesi duyulur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bütün bölümlerini izlemek için... atv.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.