Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın unutulmaz aşıkları #Ömİl ilişkilerine silahların gölgesinde başladı. İlyas, Ömür'ün ağabeyi Behzat Façalı'ya silah doğrulttu. Kalabalık bir şekilde Behzat'ın eğlendiği restoranı basan Çakırbeyliler silahları Façalılara doğrulttu. İlyas ise Ömür Façalı gerçeğiyle o anda ilk kez yüzleşti. Silahın önüne geçen Ömür, 'Bacısının önünde ağabeyini vurma' diyerek İlyas'ı vazgeçirdi. Bu İlyas'ın Ömür'le son karşılaşması olmadı. İlyas Çakırbeyli, düşmanı Behzat Façalı'nın kardeşi Ömür'le daha sık karşı karşıya geldi. Ömür'ün kararlı tavırları dikkat çekti. İlyas'ın ise tek derdi Ömür'ün ağabeyi Behzat'ı öldürmekti. Çakırbeylilerin kadınları da Ömür için planlara başladı. Emine, Ömür hakkında öğrendiği bilgileri Hayriye Çakırbeyli'ye anlattı. Ömür, İlyas'la sürekli iletişimde kalmak istiyordu. Ömür'ün telefonla aramaları, Boran'ın da dikkatini çekti İlyas, bir kez daha düşmanının kız kardeşiyle ilişkisi olamayacağını söyledi. Ömür ise kendisini sorup soruşturan Emine'den haberdar oldu. Çakırbeylilerin kahvesini içti. Hayriye Çakırbeyli, Ömür'ün kendilerini ziyaret etmesinden ve elini öpmesinden oldukça memnundu. İlyas ise yaşananları anlamakta zorlanıyordu. Ağabeyini öldürmeyen İlyas'a bir can borcu olduğunu söyleyen Ömür, İlyas'a bir haber verdi. İlyas başta telefonu açmasa da kendisini ve arkadaşlarını ölümden kurtaracak telefonu Boran'ın emrivakisi ile açtı. İlyas, kendilerine haber veren Ömür'e teşekkür etti. İlyas, 'Benim hayatımdan ziyade arkadaşlarımı kurtardığın için teşekkür ederim' dedi. Ömür Façalı ise İlyas'ın sadece bir teşekkürle kurtulamayacağını ileterek yemek talebini iletti. Haşmet Façalı, yaşananlardan dolayı Ömür'ü uyarırken Ömür, İlyas için 'Sevdim' dedi. Ömür, her kozunu oynamaya devam etti. Özgür'ü tehdit ederek İlyas'tan uzak durmasını istedi. Soğukkanlı bir şekilde yaşananları İlyas'a anlatan Ömür, İlyas'ı da boşa zaman kaybetmemesi konusunda uyardı. Ömür, İlyas'ın da zaman kaybetmemesini istedi. Birlikte yemek yiyen Ömür ve İlyas, Façalıların baskınına uğradı. İlyas, Behzat ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Ömür bir kez daha silahın önüne atılarak, 'Bacının gözünün önünde sevdiğini vurma' diyerek Behzat'a seslendi. Ömür, aşkını her fırsatta dile getirirken İlyas da Ömür'ün alnından öptü.