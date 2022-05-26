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Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

GİRİŞ TARİHİ: 26.05.2022, 19:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.05.2022, 19:58
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Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın unutulmaz aşıkları #Ömİl ilişkilerine silahların gölgesinde başladı.

Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

İlyas, Ömür'ün ağabeyi Behzat Façalı'ya silah doğrulttu.

Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

Kalabalık bir şekilde Behzat'ın eğlendiği restoranı basan Çakırbeyliler silahları Façalılara doğrulttu.

Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

İlyas ise Ömür Façalı gerçeğiyle o anda ilk kez yüzleşti.

Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

Silahın önüne geçen Ömür, "Bacısının önünde ağabeyini vurma" diyerek İlyas'ı vazgeçirdi.

Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

Bu İlyas'ın Ömür'le son karşılaşması olmadı.

Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

İlyas Çakırbeyli, düşmanı Behzat Façalı'nın kardeşi Ömür'le daha sık karşı karşıya geldi.

Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

Ömür'ün kararlı tavırları dikkat çekti.

Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

İlyas'ın ise tek derdi Ömür'ün ağabeyi Behzat'ı öldürmekti.

Ömür - İlyas aşkı nasıl başladı? #Ömİl

Çakırbeylilerin kadınları da Ömür için planlara başladı.

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