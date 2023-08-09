Ozan Akbaba, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer üçlüsünden samimi bir röportaj sizlerle

Yalçın Hafızoğlu: "Aradan 1-2 ay geçti. Ben de Eşkıya'ya aslında Taner karakterini oynamak için gelmiştim. Audition verdim. Alparslan'ın bir sahnesini oynamıştım. Ondan sonra beni alamayacaklarını, çünkü düşman ailede neden Alparslan'a benzeyen bir karakter olsun ki diye bilgilendirdiler. Aradan bir iki ay geçti sonrasında telefon geldi. Ya biz bir şey yapmak istiyoruz, henüz bir işin yoksa gel görüşelim gibi bir şey"