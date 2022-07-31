31 Temmuz 2022, Pazar 00:00
Keskin nişancı Alpaslan! Herkesi kurtardı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz atv'de!
Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?
Yapım: atv
Yönetmen: Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz, Baran Özçaylan
Oyuncular: Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü