2 aylık hamile Fatma'nın isyanı...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Esra Erol, Fatma'nın 16 yaşında anne olduğunu, evlilik yaptığını, karnında da 2 aylık bir bebek olduğunu, eşim ve eşimin ailesi beni sokağa attı dediğini aktardı. Fatma, 4 yaşında bir çocuğu olduğunu, 16 yaşındayken anne olduğunu, Utkan Akbaba isimli kişiye kaçtığını ama 4 senedir nikah yapılmadığını, daha yeni nikah yapıldığını, kendi çocuğunun da kendisinden habersiz kayınvalidesi tarafından üzerine kayıt ettirildiğini, yani çocuğunun resmi anne ve babasının kayınvalidesi ve kayınpederi olduğunu söyledi.