Esra Erol'da bugün;

Programa Uşak'tan katılan Hüseyin ve Elif çifti 4 Aralık'tan beri kayıp olan19 yaşındaki kızları Işıl Özdemir'i bulmak için yayına katıldı. Aile Işıl'ın Ramazan adında bir sevgilisi olduğunu söyledi. Elif Hanım son dönemlerde Işıl'ın davranışlarında değişiklik olduğunu gözlemlediklerini, çok agresif hareketlerde bulunduğunu söylediler. Sizi istemiyorum, ben evden gideceğim deyip gece 2 – 2.5 arası evde çıktığı ve bir daha kendisinden haber alamadıkları anlatıldı. Aile 52 gündür kayıp olan Işıl Özdemir'in bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

Sakarya'da yaşayan Mehmet Bey 18 Ocak'ta evi terk eden eşini aramak için stüdyoya geldi. Mehmet Bey eşinin 6. Evden kaçışı olduğunu belirtti. Son bir ay içinde 2. Kaçışı dedi. Benim bir hapım vardı onu içirdi sonra başka bir hap daha verdi ben uyudum sonra su içmek için uykudan uyandım, bir şişe suyun içine 6-7 tane uyku ilacı koymuş onu bana içirdi ben uyuyunca evden kaçtı dedi. Nazlı ve çocuklarının kaçış anına dair görüntüler gösterildi. Çeşminaz Hanım bugün yayına telefon bağlantısıyla katıldı.

19 yıldır evli olduğu eşinden 8 aydır ayrı olan Bedriye Hanım, kocası Hüseyin Güzel'in sözde sihirle insanları dolandırdığını iddia etti. Eşinin cami hocası olduğunu insanlara dini anlatan bir insan olduğunu ama kendi yuvasına sahip çıkamadığını anlattı. Whatsapp üzerinden, yardıma ihtiyacı olan kişilere görüntülü konuşma yaparak tedavi ettiğini iddia ediyor ve bunu maddi destek karşılığında yapıyor dedi. Bedriye Hanım Hüseyin Bey'in muska yazması zoruna gittiği için muskaları çocuklarıma yazdırıyor dedi. Evlenemeyen gençler, gebe kalmak isteyen insanlar, iş bulamayanlar vs. birçok kişi derdine deva için Hüseyin Bey'den yardım istiyor dedi.