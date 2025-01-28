canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
12
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 3. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
28 Ocak 2025, Salı 16:00

Esra Erol'da

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Esra Erol'da atv ekranlarında.

Esra Erol'da bugün;

Programa Uşak'tan katılan Hüseyin ve Elif çifti 4 Aralık'tan beri kayıp olan19 yaşındaki kızları Işıl Özdemir'i bulmak için yayına katıldı. Aile Işıl'ın Ramazan adında bir sevgilisi olduğunu söyledi. Elif Hanım son dönemlerde Işıl'ın davranışlarında değişiklik olduğunu gözlemlediklerini, çok agresif hareketlerde bulunduğunu söylediler. Sizi istemiyorum, ben evden gideceğim deyip gece 2 – 2.5 arası evde çıktığı ve bir daha kendisinden haber alamadıkları anlatıldı. Aile 52 gündür kayıp olan Işıl Özdemir'in bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

Sakarya'da yaşayan Mehmet Bey 18 Ocak'ta evi terk eden eşini aramak için stüdyoya geldi. Mehmet Bey eşinin 6. Evden kaçışı olduğunu belirtti. Son bir ay içinde 2. Kaçışı dedi. Benim bir hapım vardı onu içirdi sonra başka bir hap daha verdi ben uyudum sonra su içmek için uykudan uyandım, bir şişe suyun içine 6-7 tane uyku ilacı koymuş onu bana içirdi ben uyuyunca evden kaçtı dedi. Nazlı ve çocuklarının kaçış anına dair görüntüler gösterildi. Çeşminaz Hanım bugün yayına telefon bağlantısıyla katıldı.

19 yıldır evli olduğu eşinden 8 aydır ayrı olan Bedriye Hanım, kocası Hüseyin Güzel'in sözde sihirle insanları dolandırdığını iddia etti. Eşinin cami hocası olduğunu insanlara dini anlatan bir insan olduğunu ama kendi yuvasına sahip çıkamadığını anlattı. Whatsapp üzerinden, yardıma ihtiyacı olan kişilere görüntülü konuşma yaparak tedavi ettiğini iddia ediyor ve bunu maddi destek karşılığında yapıyor dedi. Bedriye Hanım Hüseyin Bey'in muska yazması zoruna gittiği için muskaları çocuklarıma yazdırıyor dedi. Evlenemeyen gençler, gebe kalmak isteyen insanlar, iş bulamayanlar vs. birçok kişi derdine deva için Hüseyin Bey'den yardım istiyor dedi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Rabia Aydın oğlunun telefonunu neden açmadı?
19 Aralık 2024, Perşembe
Rabia Aydın oğlunun telefonunu neden açmadı? Esra Erol'da
Babasıyla kavga etti ortadan kayboldu! Fatih Aydın'a ne oldu?
30 Ekim 2024, Çarşamba
Babasıyla kavga etti ortadan kayboldu! Fatih Aydın'a ne oldu? Esra Erol'da
Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu
17 Ekim 2024, Perşembe
Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu Esra Erol'da
Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da
17 Ekim 2024, Perşembe
Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da Esra Erol'da
ARAMA
CANLI YAYIN