Anne babanın feryadı

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Esra Erol Hatun Hanım'ın 5 aydır kayıp olduğunu, kocasından ayrı olduğunu, ailesinin yanından kaçtığını belirtti. Sultangazi'den gelen Gazi Bey ve Mahire Hanım, 32 yaşındaki kızlarının kendileri ile yaşadığını, kendi yanlarından kaçtığını, 7 ay kendilerinde kaldığında, 5 aydır kayıp olduğunu söyledi. Mahire Hanım, kızının evden hastaneye diye çıktığını, sonra sığınma evinden mesaj attığını, anne ben sığınma evindeyim dediğini, "Annem gelinin çocuklarına bakıyor, benim çocuklarıma bakmıyor, moralim bozuk" dediğini öyle gittiğini, dile getirdi.