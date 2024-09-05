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5 Eylül 2024, Perşembe 00:00

Babasını 2 milyon lira dolandırdı!

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Yazıştığı kişi 'öz kızı' çıktı!

Mehmet Bey'in büyük kızı Sedef tarafından dolandırılma hikayesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Sedef'in fake hesaptan başka bir kadınmış gibi babasıyla konuştuğu ve onu dolandırdığı ortaya çıktı. Anne, baba ve Sedef canlı yayında yüzleşti. Saf biri olduğunu söyleyen Mehmet Bey daha önce de dolandırıldığını söyledi. Mehmet Bey kızı Sedef'i affettiğini, kendisinin de gençken çok hatalar yaptığını ama bu tarz bir hata yapmadığını, Sedef'in yaptığının çok yanlış olduğunu belirtti.

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