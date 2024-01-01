Esra Erol, 35 yıllık geçmişini buldu!

Fatma ve kızı Yonca yeni yıla böyle hazırlandı...

Yonca Birol yıllar sonra bulduğu annesinin biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'da programına başvurdu. Zihinsel engelli annesinin geçmişini bulmak için yardım isteyen Gonca Hanım hikayesini gözyaşları içinde anlattı. Fatma Hanım için bir mucize beklenirken güzel haber geldi. Fatma Hanım'ın görümcesi yayına bağlanarak, "Biz onu öldü sanıyorduk yıllar önce çıkıp gitti bir daha haber alamadık." dedi. Görümce Gülay, Yonca'ya bir müjdeli haber daha verdi. Gülay Hanım Yonca senin bir ablan var." dedi. Bugünkü yayında Fatma kızına, Yonca ablasına kavuştu!