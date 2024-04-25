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25 Nisan 2024, Perşembe 00:00

Esra Erol'a, Yılın Mimar Sinan'ı ödülü

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!

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26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!
20 Nisan 2024, Cumartesi
26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı! Esra Erol'da
Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!
04 Nisan 2024, Perşembe
Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı! Esra Erol'da
Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!
26 Mart 2024, Salı
Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu! Esra Erol'da
‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!
13 Mart 2024, Çarşamba
‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı! Esra Erol'da
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