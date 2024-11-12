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12 Kasım 2024, Salı 00:00

Fatih ailesinin ihmali yüzünden mi kayboldu?

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Rabia, neden tren garına gitti?

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Fatih kaybolduğu gün Çağrı Fatih'in telefonunu aradığını telefonu annesinin açtığını, Fatih nerede diye sorduğunu, Rabia Hanımın babasıyla kavga etti evden gitti dediğini söyledi. Esra Erol normal hayatına ne zaman döndüğünü sorduğunda Rabia Hanım, Fatih benim sürekli aklımda hiçbir anımda aklımdan çıkmadı ama badana yaptırdım, koltuklarıma kılıf aldım almayı seviyorum Esra Hanım dedi.

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