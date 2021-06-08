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ESRA EROL'DA EKSTRA
8 Haziran 2021, Salı 00:00

Fatma'ya kaçan Ayşe'nin kocası Bayram canlı yayında...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Bayram Bey, Fatma Hanım ile beraber olduğunu ama şu an iş yerinde olduğunu söyleyerek Fatma Hanım ile dini nikah da kıydığını, giderken eşine haber vermediğini söyledi. Fatma Hanım ile planlayıp kaçtıklarını dile getiren Bayram Bey, boşanmak için geleceğini belirtti. Bayram Bey, daha önceden boşanmak istediğini ileri sürdükten sonra kendisi köyde yaşarken defalarca gel dediğini ama gelmediğini sözlerine ekledi. Bayram Bey, Fatma Hanım ile 3 aydır ilişkileri olduğunu, normalde Fatma Hanım da kendisi de boşanınca gidip babasından isteyeceğini ama Fatma Hanım'ın eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.

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