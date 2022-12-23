ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ESRA EROL'DA GALERİ

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

GİRİŞ TARİHİ: 23.12.2022, 15:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.12.2022, 16:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

22 yaşındaki İrem Doğan, annesi Yeliz Doğan'ı bulmak ve yaşattıklarının hesabını sormak için başarılı sunucu Esra Erol'un programına katıldı.

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

2 evladını terk eden annenin yaptıkları ve yayında söylediği sözler izleyenleri hayrete düşürdü.

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

"Artık annemi tanıyamıyorum" diyen genç kız yaşadıklarına isyan etti.

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Zaman zaman öfke patlaması yaşayan İrem: "Annem hasta babamı evde bırakıp paraları Selçuk Kılıç ile harcadı" iddiasında bulundu.

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Sırra kadem basan Yeşim Doğan'ın 1 Milyon değerindeki parayı kriptoda kaybettiği öne sürüldü.

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Anne kız canlı yayında kozlarını paylaştı. Anne yasak aşkı için mi evlatlarını bırakıp gitti? İddialar bu yöndeydi.

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Tansiyon kimi zaman öyle bir yükseldi ki araya Esra Erol ve ekibi girmek zorunda girdi.

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

"Daha da olgunlaştım" diyen anneye, öfkeli kızı hesap sordu.

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Esra Erol: "Bu biraz ergenliğe dönüş oluyor..." sözleriyle Yeliz Hanım'a tepki gösterdi. Yeliz Hanım, kendini keşfediyorum açıklamasında bulunarak eleştirilere kulak asmadı.

1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

İrem rahat tavırlarına sinirlendiği annesinin üstüne yürüdü. "Hayatımı mahvettin sen" diyerek çılgına dönen genç kız ve annesi canlı yayında karşı karşıya geldi.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN