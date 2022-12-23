1 milyon parayı kriptoda kaybetti. Kızına canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

22 yaşındaki İrem Doğan, annesi Yeliz Doğan'ı bulmak ve yaşattıklarının hesabını sormak için başarılı sunucu Esra Erol'un programına katıldı.
Zaman zaman öfke patlaması yaşayan İrem: "Annem hasta babamı evde bırakıp paraları Selçuk Kılıç ile harcadı" iddiasında bulundu.
Anne kız canlı yayında kozlarını paylaştı. Anne yasak aşkı için mi evlatlarını bırakıp gitti? İddialar bu yöndeydi.
Esra Erol: "Bu biraz ergenliğe dönüş oluyor..." sözleriyle Yeliz Hanım'a tepki gösterdi. Yeliz Hanım, kendini keşfediyorum açıklamasında bulunarak eleştirilere kulak asmadı.