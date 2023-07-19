12 yaşındaki küçük kızı Esra Erol buldu!

Türkiye günlerce o haberle yatıp kalktı! 12 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun kaybolmasıyla başlayan sürecin içinden birbirinden korkunç detaylar çıktı. Milyonlarca insan ekran başında gözyaşı dökerken stüdyoda da gergin bekleyiş vardı.
Sürecin başından itibaren işin peşini sonuna kadar bırakmayacağını dile getiren Esra Erol, sözünde durdu. Başarılı programcı günlerce 12 yaşındaki küçük kız çocuğunu ararken yüzlerce ihbar tek tek değerlendirildi.
Türkiye'yi ağlatan olay, kızının can güvenliğinden endişe eden baba Orçun Kalafat ile onun teyzesi Cevahir Hanım'ın Esra Erol'da programına başvurmasıyla ortaya çıktı. Günlerce ekranda gözyaşı döken ikili, olayın sorumlusu olarak anne Ayşegül'ü gösterdi.
Kendisine yönelik suçlamaları reddeden anne ise kızının başına gelenleri baba Orçun Kalafat'ın üzerine yüklemeye çalıştı. Günler süren programların ardından çorap söküğü gibi çözülen olayda sorumlular bir bir ortaya çıktı.
Küçük kızı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in alıkoyduğu ortaya çıkarken gün yüzüne çıkan detaylar anne Ayşegül'ün de cezaevine gitmesine neden oldu.
Esra Erol ve ekibinin yoğun çabalarıyla sağ salim bulunan küçük kız bu kez mutluluk gözyaşlarına neden oldu.
Zorla alıkonulan ve madde kullanmaya zorlanan küçük kız yaşadıklarının annesinin bilgisi dahili olduğunu anlatırken Ayşegül'ün de gözaltına alınmasını sağladı.