12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

12 yaşında kendisini terk eden annesini aramak için canlı yayına gelen Süleyman Kömür'ün tek isteği annesini bulmaktı.
Annesinin kendisini neden terk ettiğini merak ettiğini söyleyen genç adam, herkesten annesi hakkında kötü sözler duyduğunu söyledi.
Isparta'dan gelen Süleyman Kömür annesinin adınun Meltem olduğunu, 3 kardeş olduklarını kendisinin en küçük olduğunu söyledi.
Annesinin gidişini hiç unutmadığını anlatan Süleyman, "bir arabaya binerken gördüm ve babama söyledim ama inanmadı" şeklinde sözlerine devam etti.
12 yıl boyunca annesiyle bir kere görüştüğünü söyleyen genç adam, sözlerine şu şekilde devam etti. "Benim çabamla görüştük. O hiç görüşmek için bir şey yapmadı."