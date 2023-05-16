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ESRA EROL'DA GALERİ

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2023, 15:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.05.2023, 15:42
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12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

12 yaşında kendisini terk eden annesini aramak için canlı yayına gelen Süleyman Kömür'ün tek isteği annesini bulmaktı.

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

Annesinin kendisini neden terk ettiğini merak ettiğini söyleyen genç adam, herkesten annesi hakkında kötü sözler duyduğunu söyledi.

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

Sülleyman Kömür kendisini amca ve yengesinin büyüttüğünü ifade etti.

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

Çok güzel bir hayatı olduğunu, annesinin gitmesiyle her şeyin ters yüz olduğunu anlattı.

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

Isparta'dan gelen Süleyman Kömür annesinin adınun Meltem olduğunu, 3 kardeş olduklarını kendisinin en küçük olduğunu söyledi.

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

Annesinin gidişini hiç unutmadığını anlatan Süleyman, "bir arabaya binerken gördüm ve babama söyledim ama inanmadı" şeklinde sözlerine devam etti.

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

12 yıl boyunca annesiyle bir kere görüştüğünü söyleyen genç adam, sözlerine şu şekilde devam etti. "Benim çabamla görüştük. O hiç görüşmek için bir şey yapmadı."

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

"Babam Ruhi Kömür beni sevmedi. Amcama baba, yengeme ise anne diyorum."

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

"Kardeşlerimin hayatları şu an iyi. Annem onlarla bir süre görüştü."

12 yıldır görmediği annesiyle yüzleşti

"Annem ortaya çıktığı zaman DNA testi istiyorum."

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