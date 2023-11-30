14 yaşındaki kayıp kızları Esra Erol buldu!

13 Kasım tarihinde 14 Yaşındaki B.A ve E.Y İstanbul'da bir anda ortadan kayboldu. Soluğu Esra Erol'da programında alan gözü yaşlı iki anne kızlarının bir an önce bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.
14 yaşındaki B.A ve E.Y kaybolduktan 2 gün sonra kuzen olan Mustafa Yazıcı ve Mehmet Yazıcı ile aynı evde kaldıkları ortaya çıktı.
Esra Erol, 14 yaşında 2 çocukla aynı evde kalan Mehmet Yazıcı ve Mustafa Yazıcı kuzenlere canlı yayında ateş püskürdü.
14 yaşındaki B.A ve E.Y. adındaki kızları kaçırdığı ve alıkoyduğu iddia edilen Mehmet Yazıcı ve Mustafa Yazıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.