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ESRA EROL'DA GALERİ

14 yaşındaki kayıp kızları Esra Erol buldu!

GİRİŞ TARİHİ: 30.11.2023, 16:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.11.2023, 16:09
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14 yaşındaki kayıp kızları Esra Erol buldu!

13 Kasım tarihinde 14 Yaşındaki B.A ve E.Y İstanbul'da bir anda ortadan kayboldu. Soluğu Esra Erol'da programında alan gözü yaşlı iki anne kızlarının bir an önce bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

14 yaşındaki kayıp kızları Esra Erol buldu!

Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı.

14 yaşındaki kayıp kızları Esra Erol buldu!

14 yaşındaki B.A ve E.Y kaybolduktan 2 gün sonra kuzen olan Mustafa Yazıcı ve Mehmet Yazıcı ile aynı evde kaldıkları ortaya çıktı.

14 yaşındaki kayıp kızları Esra Erol buldu!

Esra Erol, 14 yaşında 2 çocukla aynı evde kalan Mehmet Yazıcı ve Mustafa Yazıcı kuzenlere canlı yayında ateş püskürdü.

14 yaşındaki kayıp kızları Esra Erol buldu!

Esra Erol'da yayını ihbar kabul edildi.

14 yaşındaki kayıp kızları Esra Erol buldu!

14 yaşındaki B.A ve E.Y. adındaki kızları kaçırdığı ve alıkoyduğu iddia edilen Mehmet Yazıcı ve Mustafa Yazıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki kayıp kızları Esra Erol buldu!

Kayıp kızlar ile incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.

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