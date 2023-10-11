17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı: Diş paramı yedi dişsiz kaldım!

Esra Erol'da programına katılan Leyla Yanar 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
Yanar, "Eşim dişimi yaptırmak istediğini söyledi ve beni kandırdı. Dişçiye gittik ve dişlerimin hepsini söktürdük. Bir süre dişçiye para vermedi."
"Kavga ettik ve evi terk etti. O esnada eşimin beni 70 yaşında bir kadınla aldattığını öğrendim. Diş tedavimi parasını başka kadınlarla harcadı." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Eşinin daha önce kızı ve kendisine şiddet uyguladığı için cezaevine girdiğini de söyleyen Leyla Yanar ağlayarak Esra Erol'dan yardım istedi.