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ESRA EROL'DA GALERİ

17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı: Diş paramı yedi dişsiz kaldım!

GİRİŞ TARİHİ: 11.10.2023, 16:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.10.2023, 16:35
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17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı: Diş paramı yedi dişsiz kaldım!

Esra Erol'da programına katılan Leyla Yanar 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı: Diş paramı yedi dişsiz kaldım!

Leyla Yanar'ın anlattığı hikaye herkesi şaşkınlığa uğrattı.

17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı: Diş paramı yedi dişsiz kaldım!

Yanar, "Eşim dişimi yaptırmak istediğini söyledi ve beni kandırdı. Dişçiye gittik ve dişlerimin hepsini söktürdük. Bir süre dişçiye para vermedi."

17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı: Diş paramı yedi dişsiz kaldım!

"Kavga ettik ve evi terk etti. O esnada eşimin beni 70 yaşında bir kadınla aldattığını öğrendim. Diş tedavimi parasını başka kadınlarla harcadı." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı: Diş paramı yedi dişsiz kaldım!

Eşinin daha önce kızı ve kendisine şiddet uyguladığı için cezaevine girdiğini de söyleyen Leyla Yanar ağlayarak Esra Erol'dan yardım istedi.

17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı: Diş paramı yedi dişsiz kaldım!

Yayına bağlanan Bayram Yanar, "Eşim yalan söylüyor." deyince Leyla Yanar sinir krizi geçirdi.

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