23 yaşındaki Ceren Aprazyap tehlikede mi?

22 yaşındaki kızım Ceren Aprazyap'tan 4 yıldır haber alamıyorum diyen acılı anne kızının başına gelenleri anlattı.
"Kızım kaçtığı gün 'Çekirdek almaya gidiyorum' diye çıktı bir daha geri dönmedi. Kızımın kötü niyetli insanların elinde olduğunu düşünüyorum."
"Geçtiğimiz günlerde kızımdan mesaj geldi, benden 100 TL para istedi. Bana mesaj atan kızım mıydı bilmiyorum ama ben yinede parayı gönderdim." diyerek çaresizliğini dile getirdi.
Yayına Ceren'in babası Mehmet Emin Bey bağlandı. Kızı hakkında kafa karıştıran açıklamalarda bulunan Mehmet Emin Bey, "Benim kızım kayıp değil istersem kızımı 1 saat içinde bulurum" dedi.