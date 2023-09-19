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ESRA EROL'DA GALERİ

23 yaşındaki Ceren Aprazyap tehlikede mi?

GİRİŞ TARİHİ: 19.09.2023, 15:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.09.2023, 15:33
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23 yaşındaki Ceren Aprazyap tehlikede mi?

Saniye Aprazyap Esra Erol'da programına kızını bulmak için katıldı.

23 yaşındaki Ceren Aprazyap tehlikede mi?

22 yaşındaki kızım Ceren Aprazyap'tan 4 yıldır haber alamıyorum diyen acılı anne kızının başına gelenleri anlattı.

23 yaşındaki Ceren Aprazyap tehlikede mi?

Saniye Hanm, "Kızım 18 yaşına basınca evi terk tti. Kızımın gidişiyle kanser olduğumu öğrendim."

23 yaşındaki Ceren Aprazyap tehlikede mi?

"Kızım kaçtığı gün 'Çekirdek almaya gidiyorum' diye çıktı bir daha geri dönmedi. Kızımın kötü niyetli insanların elinde olduğunu düşünüyorum."

23 yaşındaki Ceren Aprazyap tehlikede mi?

"Geçtiğimiz günlerde kızımdan mesaj geldi, benden 100 TL para istedi. Bana mesaj atan kızım mıydı bilmiyorum ama ben yinede parayı gönderdim." diyerek çaresizliğini dile getirdi.

23 yaşındaki Ceren Aprazyap tehlikede mi?

Yayına Ceren'in babası Mehmet Emin Bey bağlandı. Kızı hakkında kafa karıştıran açıklamalarda bulunan Mehmet Emin Bey, "Benim kızım kayıp değil istersem kızımı 1 saat içinde bulurum" dedi.

23 yaşındaki Ceren Aprazyap tehlikede mi?

Bu sözleri duyan anne Saniye sinirlerine hakim olamadı ve "Sen kızımızı 1 saat içinde bul ben sana geri döneceğim" diyerek eski eşine meydan okudu.

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