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ESRA EROL'DA GALERİ

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

GİRİŞ TARİHİ: 06.06.2024, 15:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.06.2024, 15:22
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24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

15 Şubat 2000 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Ayşe Uygun, köklerini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Biyolojik annesi Çiğdem Erkoç'u aramak için stüdyoya gelen Ayşe Uygun, yıllarca yurt pencerelerinden annesinin geleceği günü beklediğini anlattı.

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Annesinin Çiğdem Erkoç, anneannesinin Fikriye, dedesinin ise Ali Uygun olduğu açıklandı.

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Hayatında birinin olmadığını söyleyen Ayşe Uygun annesinin eksikliğini çektiğini anlattı.

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Hülya Kuran hayatına giren kişiye bağlanma korkusundan Ayşe'nin kimseyi hayatına almadığını söyledi.

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Gamze "ailene karşı hiç kızgınlığın yok mu? Hep olumlu yaklaşıyorsun" dedi. Ayşe Hanım kızgın olmanın kendisine bir faydası olmadığını belirtti.

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Esra Erol "diyelim ki anneni bulduk ve annen sana seni isteyerek bıraktığını söyledi. O zaman tepkin ne olur?" diye sordu.

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Ayşe Hanım neden evlenip çocuk yaptığını soracağını belirtti.

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

24 yıllık mucize gerçek oldu. Esra Erol, Ayşe'nin annesini bulduklarını açıkladı.

24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Ayşe'nin dedesi Ali Uygun'un kardeşi yayına bağlandı. Sezai Uygun Ayşe'nin dedesinin "bir kız çocuğu doğdu ve öldü" dediğini, Çiğdem'in Ayşe'nin öldüğünü söylediğini, herkesin böyle bildiğini belirtti.

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