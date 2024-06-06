24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

15 Şubat 2000 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Ayşe Uygun, köklerini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
Biyolojik annesi Çiğdem Erkoç'u aramak için stüdyoya gelen Ayşe Uygun, yıllarca yurt pencerelerinden annesinin geleceği günü beklediğini anlattı.
Hülya Kuran hayatına giren kişiye bağlanma korkusundan Ayşe'nin kimseyi hayatına almadığını söyledi.
Gamze "ailene karşı hiç kızgınlığın yok mu? Hep olumlu yaklaşıyorsun" dedi. Ayşe Hanım kızgın olmanın kendisine bir faydası olmadığını belirtti.
Esra Erol "diyelim ki anneni bulduk ve annen sana seni isteyerek bıraktığını söyledi. O zaman tepkin ne olur?" diye sordu.