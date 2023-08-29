28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Besime Sunkar isimli genç kadın Halil Sunkar ile evlendi fakat mutlulukları 4 ay sürdü. Halil Sunkar vefat etti ve aile yasa boğuldu.
Tüm acayiplikler bu ölümden sonra başladı. Besime Sunkar'ın aynı evde yaşadığı kayınbirader İsmail Sunkar canına kıydı ve cansız bedeni evlerinin garajında bulundu.
Ailenin başına peş peşe korkunç olaylar gelirken, Besime Sunkar 16 yaşındaki kayınbiraderi İsa Sunkar'ı arabanın bagajına koyarak kaçırdı.
4 ay boyunca küçük kardeşleri İsa Sunkar'ı arayan Taha ve Elif kardeşler Esra Erol'dan yardım istedi.