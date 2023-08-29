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ESRA EROL'DA GALERİ

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

GİRİŞ TARİHİ: 29.08.2023, 13:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.08.2023, 13:57
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28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yeni sezona fırtına gibi başladı.

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Esra Erol izleyenleri ekrana kilitleyecek esrarengiz bir konu ele aldı.

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda 3 şüpheli ölüm ve 1 gizemli kayıp kayda geçti.

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Besime Sunkar isimli genç kadın Halil Sunkar ile evlendi fakat mutlulukları 4 ay sürdü. Halil Sunkar vefat etti ve aile yasa boğuldu.

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Tüm acayiplikler bu ölümden sonra başladı. Besime Sunkar'ın aynı evde yaşadığı kayınbirader İsmail Sunkar canına kıydı ve cansız bedeni evlerinin garajında bulundu.

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Bu olaydan 18 gün sonra diğer kayınbirader Musa Sunkar harabe bir evin içinde canına kıydı

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Ailenin başına peş peşe korkunç olaylar gelirken, Besime Sunkar 16 yaşındaki kayınbiraderi İsa Sunkar'ı arabanın bagajına koyarak kaçırdı.

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

4 ay boyunca küçük kardeşleri İsa Sunkar'ı arayan Taha ve Elif kardeşler Esra Erol'dan yardım istedi.

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Başarılı sunucu Esra Erol Besime Sunkar'a ulaşarak İsa Sunkar'ın yerini buldu.

28 yaşındaki yenge 16 yaşındaki kayınbiraderini evlenmek için kaçırdı!

Yayına bağlanan 28 yaşındaki yenge Besime Sunkar herkesi şoke eden bir açıklamada bulundu.

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