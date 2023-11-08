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ESRA EROL'DA GALERİ

3 aylık sır perdesi Esra Erol’da aralandı!

GİRİŞ TARİHİ: 08.11.2023, 20:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.11.2023, 20:44
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3 aylık sır perdesi Esra Erol’da aralandı!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Fevzi Çalışkan olayında sır perdesi Esra Erol'da programında aralandı.

3 aylık sır perdesi Esra Erol’da aralandı!

13 aydır kayıp olan %74 engelli, Fevzi Çalışkan'ın annesi Arife Çalışkan Esra Erol'un programına katılarak oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

3 aylık sır perdesi Esra Erol’da aralandı!

Aylar önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Fevzi Çalışkan'ın "Başına ne geldi?" sorusunun peşine düşen Esra Erol'da programında her gün farklı gelişmeler yaşandı.

3 aylık sır perdesi Esra Erol’da aralandı!

Esra Erol dosyayı takip etti ve olayın peşini bırakmadı.

3 aylık sır perdesi Esra Erol’da aralandı!

Ailenin programa geldiği ilk günden bugüne kadar toplanan kamera kayıtları, gelen ihbarlar ve tüm deliller ışığında Tekirdağ Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Serkan Şahin ve Şakir Çakmak, fiziksel ve zihinsel engelli Fevzi Çalışkan'ı kasten adam öldürme iddiasıyla mahkemeye sevk edildi ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 aylık sır perdesi Esra Erol’da aralandı!

Fevzi Çalışkan'ın annesi haberi duyunca "Adalet yerini buldu." diyerek Esra Erol'a sarıldı.

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