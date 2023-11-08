3 aylık sır perdesi Esra Erol’da aralandı!

Ailenin programa geldiği ilk günden bugüne kadar toplanan kamera kayıtları, gelen ihbarlar ve tüm deliller ışığında Tekirdağ Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Serkan Şahin ve Şakir Çakmak, fiziksel ve zihinsel engelli Fevzi Çalışkan'ı kasten adam öldürme iddiasıyla mahkemeye sevk edildi ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.