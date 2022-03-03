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3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 03.03.2022, 19:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.03.2022, 19:42
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3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yine birbirinden ilginç konularla gündemi belirledi. Esra Erol'da 3 Mart canlı yayınında neler yaşandı?

3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

Sebahat Yılmaz, kızı Emine Yılmaz'ın "savaş oyunu" oynadığı esnada tanıştığı Batuhan Anacık'la kaçtığını iddia etti.

3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

Kızının henüz 18 yaşında olduğunu söyleyen anne Sebahat Hanım, soluğu Esra Erol'da aldı.

3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Batuhan Anacık, genç kızla evlenmek için nikah günü aldıklarını dile getirdi.

3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

Başarılı programcı Esra Erol ise gençlerin aileleri düşünerek evlenme yoluna girmelerinin doğru olmadığını belirtti. Esra Erol, program dışında Emine ve Batuhan ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

17 yaşındaki karısının evden kaçtığını dile getiren Selman Kıvan., "Karım, eski sevgilisiyle kaçtı" dedi.

3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

17 yaşındaki Kadriye Kıvanç ile kendi rızasıyla evlendiğini dile getiren Selman Kıvanç, eşinin kaçtığı kişinin Erol Kumbul olduğunu öne sürdü.

3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

Erol Kumbul'un Kadriye'ye zarar vermesinden korktuğunu vurgulayan Selman Kıvanç, canlı yayında eline seslendi.

3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Koç - Safiye Koç evliliğindeki "hırsızlık, zenginlik" iddiaları da dikkat çekti.

3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

Mehmet Koç, eşinin evlendiğinde zengin olmadığını belirtti.

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