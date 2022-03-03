3 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandı?

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yine birbirinden ilginç konularla gündemi belirledi. Esra Erol'da 3 Mart canlı yayınında neler yaşandı?
Sebahat Yılmaz, kızı Emine Yılmaz'ın "savaş oyunu" oynadığı esnada tanıştığı Batuhan Anacık'la kaçtığını iddia etti.
Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Batuhan Anacık, genç kızla evlenmek için nikah günü aldıklarını dile getirdi.
Başarılı programcı Esra Erol ise gençlerin aileleri düşünerek evlenme yoluna girmelerinin doğru olmadığını belirtti. Esra Erol, program dışında Emine ve Batuhan ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.
17 yaşındaki karısının evden kaçtığını dile getiren Selman Kıvan., "Karım, eski sevgilisiyle kaçtı" dedi.
17 yaşındaki Kadriye Kıvanç ile kendi rızasıyla evlendiğini dile getiren Selman Kıvanç, eşinin kaçtığı kişinin Erol Kumbul olduğunu öne sürdü.
Erol Kumbul'un Kadriye'ye zarar vermesinden korktuğunu vurgulayan Selman Kıvanç, canlı yayında eline seslendi.
Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Koç - Safiye Koç evliliğindeki "hırsızlık, zenginlik" iddiaları da dikkat çekti.