37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

18 yaşındaki kızı Manolya'nın 55 yaşındaki spor hocası Kemalettin Doğan tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Yeşim Suvan, kızını bulması için Esra Erol'dan yardım istedi.
Kızının kendisini istemediğini söyleyerek 55 yaşındaki komşusuna kaçtığını belirten anne, kızının zorla tutulduğunu düşündüğünü iddia etti.
Kemalettin Doğan'ın kızının 14 yaşından beri spor hocası olduğunu söyleyen anne Yeşim Suvan'ın, ilişkinin kızı reşit değilken başladığını iddia etti.
Kızının zamanla hareketlerinden şüphelendiğini söyleyen anne, "Spor diye çok geç saatlerde dışarı çıkmaya başladı. Daha sonra ben Manolya'nın odasında beraber fotoğraflarını buldum. Sonra bana kızım da itiraf etti" dedi.
Annenin açıklamaları karşısında bütün stüdyo buz keserken kızı Manolya ve Kemalettin'in ilişkinin komşularının da bildiğini söyledi.
Annesinin yakarışları sonrasında bulunarak yayına getirilen Manolya, annesinin iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Boksa 14 değil 16 yaşında başladığını söyleyen Manolya Suvan, Kemalettin Doğan'a kendisinin zorla yanaştığını belirtti.
Annesinin bazı konuları doğrusunu söylemediğini ifade eden Manolya, küçük yaşta babası tarafından tacize uğradığını anlattı.
Manolya'nın baba tacizi iddiaları sonrasında canlı yayına bağlanan İmdat Bey, "O benim canım, kanım. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim. Benim aklıma ölüm gelir. Öyle bir şey gelmez. Koah hastasıyım. Ben gelirim en fazla senin üzerini örterim" açıklamasını yaptı.