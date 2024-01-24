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ESRA EROL'DA GALERİ

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

GİRİŞ TARİHİ: 24.01.2024, 15:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.01.2024, 15:55
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37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

18 yaşındaki kızı Manolya'nın 55 yaşındaki spor hocası Kemalettin Doğan tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Yeşim Suvan, kızını bulması için Esra Erol'dan yardım istedi.

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Kızının kendisini istemediğini söyleyerek 55 yaşındaki komşusuna kaçtığını belirten anne, kızının zorla tutulduğunu düşündüğünü iddia etti.

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Kemalettin Doğan'ın kızının 14 yaşından beri spor hocası olduğunu söyleyen anne Yeşim Suvan'ın, ilişkinin kızı reşit değilken başladığını iddia etti.

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Kızının zamanla hareketlerinden şüphelendiğini söyleyen anne, "Spor diye çok geç saatlerde dışarı çıkmaya başladı. Daha sonra ben Manolya'nın odasında beraber fotoğraflarını buldum. Sonra bana kızım da itiraf etti" dedi.

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Annenin açıklamaları karşısında bütün stüdyo buz keserken kızı Manolya ve Kemalettin'in ilişkinin komşularının da bildiğini söyledi.

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Annesinin yakarışları sonrasında bulunarak yayına getirilen Manolya, annesinin iddiaları hakkında açıklama yaptı.

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Boksa 14 değil 16 yaşında başladığını söyleyen Manolya Suvan, Kemalettin Doğan'a kendisinin zorla yanaştığını belirtti.

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Annesinin bazı konuları doğrusunu söylemediğini ifade eden Manolya, küçük yaşta babası tarafından tacize uğradığını anlattı.

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Manolya'nın baba tacizi iddiaları sonrasında canlı yayına bağlanan İmdat Bey, "O benim canım, kanım. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim. Benim aklıma ölüm gelir. Öyle bir şey gelmez. Koah hastasıyım. Ben gelirim en fazla senin üzerini örterim" açıklamasını yaptı.

37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Annesinin kendisini korumadığını söyleyen Manolya, canlı yayında gözyaşları içinde babasının açıklamalarını da yalanladı.

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