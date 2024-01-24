37 yaş büyük spor hocasıyla kaçan 18 yaşındaki genç kız Esra Erol'a damga vurdu!

Manolya'nın baba tacizi iddiaları sonrasında canlı yayına bağlanan İmdat Bey, "O benim canım, kanım. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim. Benim aklıma ölüm gelir. Öyle bir şey gelmez. Koah hastasıyım. Ben gelirim en fazla senin üzerini örterim" açıklamasını yaptı.