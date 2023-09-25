4 yıllık kayıp Ceren bulundu! Kaldığı yer görenleri hayrete düşürdü...

4 yıl önce evden çekirdek almaya diye çıkan ve bir daha geri dönmeyen 23 yaşındaki Ceren'in hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi.
Kızı Ceren Aprazyap'ı aramak için Esra Erol'a başvuran Sakine Hanım yıllar sonra kızının bulunmasıyla gözyaşları döktü.
Tam o sırada Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, Ceren'in 4 yıldır kaldığı evi görüntüledi. O anlar görenlerin kanını dondurdu. Toygar'ın, "Eve herkes istediği zaman girip çıkabiliyor. Komşular bu durumdan şikayetçi. Evde madde kullanan kişilerle karşılaştım" sözleri stüdyodakileri şaşkınlığa uğrattı.
Günlerdir adım adım iz sürülen Ceren canlı yayına bağlandı. Uzun sürenin ardından annesi kızının sesini ilk kez duydu.