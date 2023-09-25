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ESRA EROL'DA GALERİ

4 yıllık kayıp Ceren bulundu! Kaldığı yer görenleri hayrete düşürdü...

GİRİŞ TARİHİ: 25.09.2023, 15:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.09.2023, 16:19
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Esra Erol'da stüdyolarını karıştıran o vaka...

4 yıl önce evden çekirdek almaya diye çıkan ve bir daha geri dönmeyen 23 yaşındaki Ceren'in hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi.

Kızı Ceren Aprazyap'ı aramak için Esra Erol'a başvuran Sakine Hanım yıllar sonra kızının bulunmasıyla gözyaşları döktü.

Stüdyoya gelen baba Mehmet Emin Aprazyap ve anne Sakine canlı yayını birbirine kattı.

Tam o sırada Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, Ceren'in 4 yıldır kaldığı evi görüntüledi. O anlar görenlerin kanını dondurdu. Toygar'ın, "Eve herkes istediği zaman girip çıkabiliyor. Komşular bu durumdan şikayetçi. Evde madde kullanan kişilerle karşılaştım" sözleri stüdyodakileri şaşkınlığa uğrattı.

Günlerdir adım adım iz sürülen Ceren canlı yayına bağlandı. Uzun sürenin ardından annesi kızının sesini ilk kez duydu.

Yüzünü göstermeyen Ceren şu sözleri kullandı: "Annem ve babam ayrılığında hep arada kaldım. Kendime yeni bir hayat kurdum. Annemi ve babamı görmek istemiyorum."

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