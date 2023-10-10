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ESRA EROL'DA GALERİ

70 yaşındaki Mehmet Amca'yı 30 yaşındaki genç sevgilisi dolandırdı!

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2023, 15:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2023, 15:26
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70 yaşındaki Mehmet Amca'yı 30 yaşındaki genç sevgilisi dolandırdı!

Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Mehmet Karaçete "Dolandırıldım" iddası ile başarılı sunucudan yardım istedi.

70 yaşındaki Mehmet Amca'yı 30 yaşındaki genç sevgilisi dolandırdı!

Kendisinden 40 yaş küçük Nurcan Avşar tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Mehmet Amca herkesi şoka soktu.

70 yaşındaki Mehmet Amca'yı 30 yaşındaki genç sevgilisi dolandırdı!

Mehmet Karaçete, 30 yaşındaki Nurcan için tüm serveti olan koyunlarını sattığını söyledi.

70 yaşındaki Mehmet Amca'yı 30 yaşındaki genç sevgilisi dolandırdı!

40 Milyarlık altın aldığını ifade eden Mehmet Amca, "Nurcan ve ailesi beni rehin aldı. Nurcan internet bankacılığından 45 Milyar para çekmiş." diyerek üzerinde yüklü miktarda borç olduğunu ifade etti.

70 yaşındaki Mehmet Amca'yı 30 yaşındaki genç sevgilisi dolandırdı!

Mehmet Amca'yı dolandırdığı iddia idilen Nurcan Avşar yayına bağlanarak, "Ben Mehmet Bey'e bakıcı olarak gittim, evlilik ve dolandırma söz konusu değildir" dedi.

70 yaşındaki Mehmet Amca'yı 30 yaşındaki genç sevgilisi dolandırdı!

Dolandırılam Mehmet Amca yine uslanmadı.

70 yaşındaki Mehmet Amca'yı 30 yaşındaki genç sevgilisi dolandırdı!

Yayından ayrılırken "Buradan evlenmeden gitmem" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

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