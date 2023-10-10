70 yaşındaki Mehmet Amca'yı 30 yaşındaki genç sevgilisi dolandırdı!

Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Mehmet Karaçete "Dolandırıldım" iddası ile başarılı sunucudan yardım istedi.
Kendisinden 40 yaş küçük Nurcan Avşar tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Mehmet Amca herkesi şoka soktu.
40 Milyarlık altın aldığını ifade eden Mehmet Amca, "Nurcan ve ailesi beni rehin aldı. Nurcan internet bankacılığından 45 Milyar para çekmiş." diyerek üzerinde yüklü miktarda borç olduğunu ifade etti.
Mehmet Amca'yı dolandırdığı iddia idilen Nurcan Avşar yayına bağlanarak, "Ben Mehmet Bey'e bakıcı olarak gittim, evlilik ve dolandırma söz konusu değildir" dedi.