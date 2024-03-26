Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Aynur Şahin, kızı Yeşim ile birlikte 7 aylık hamile kızı Gurbet Şahin'i aramak için Esra Erol'da programına geldi.
7 aylık hamile kızının, 3 Şubat'ta evden kaçtığını söyleyen Aynur Şahin, bebeğin kimden olduğunu bilmediğini söyledi.
Yasak aşk iddialarının damga vurduğu canlı yayında Aynur Şahin, bebeğin köylülerinden Ahmet Şimşek ya da babası Zekeriya Şimşek'ten olabileceğini ifade etti.
Tüm bu iddiaların ardından canlı yayına bağlanan Zekeriya Şimşek, Gurbet Şahin ile oğlunun bir bağlantısı olmadığını, Gurbet Şahin'in kendi yanında olmadığını hatta bu kişiyi hiç tanımadığını söyledi.
Gerçek çok geçmeden canlı yayında ortaya çıktı. Zekeriya Şimşek'in bundan bir ay önce Gurbet Şahin'i Çorum'a Adem ismindeki akrabası ile evlendirmek üzere götürdüğü anlaşıldı.
Esra Erol'da programına yapılan ihbarlar sonucu Gurbet Şahin'in Zekeriya Şimşek'in evinde olduğu düşünüldü.
Evlendirme iddialarının odağındaki Adem Çaylak, telefon ile yayına bağlanarak Zekeriya'nın kendisini "Eski kocasından hamile" diyerek Gurbet ile evlendirmek istediğini söyledi.