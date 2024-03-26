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Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

GİRİŞ TARİHİ: 26.03.2024, 16:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.03.2024, 16:22
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Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Aynur Şahin, kızı Yeşim ile birlikte 7 aylık hamile kızı Gurbet Şahin'i aramak için Esra Erol'da programına geldi.

Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

7 aylık hamile kızının, 3 Şubat'ta evden kaçtığını söyleyen Aynur Şahin, bebeğin kimden olduğunu bilmediğini söyledi.

Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Yasak aşk iddialarının damga vurduğu canlı yayında Aynur Şahin, bebeğin köylülerinden Ahmet Şimşek ya da babası Zekeriya Şimşek'ten olabileceğini ifade etti.

Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Gurbet'in Ahmet veya babası Zekeriya ile kaçmış olabileceği üzerinde duruldu.

Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Tüm bu iddiaların ardından canlı yayına bağlanan Zekeriya Şimşek, Gurbet Şahin ile oğlunun bir bağlantısı olmadığını, Gurbet Şahin'in kendi yanında olmadığını hatta bu kişiyi hiç tanımadığını söyledi.

Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Gerçek çok geçmeden canlı yayında ortaya çıktı. Zekeriya Şimşek'in bundan bir ay önce Gurbet Şahin'i Çorum'a Adem ismindeki akrabası ile evlendirmek üzere götürdüğü anlaşıldı.

Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Esra Erol'da programına yapılan ihbarlar sonucu Gurbet Şahin'in Zekeriya Şimşek'in evinde olduğu düşünüldü.

Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Canlı yayına gelen ihbarlar sonucu Esra Erol'da ekibi Zekeriya Şimşek'in apartmanına gitti.

Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Evlendirme iddialarının odağındaki Adem Çaylak, telefon ile yayına bağlanarak Zekeriya'nın kendisini "Eski kocasından hamile" diyerek Gurbet ile evlendirmek istediğini söyledi.

Akıl almaz olay! Esra Erol’da ekibi 7 aylık hamile Gurbet’i buldu!

Esra Erol'da ekibi 7 aylık hamile Gurbet Şahin'i buldu! Zekeriya Şimşek'in asla tanımıyorum dediği Gurbet, Zekeriya'nın evinden çıktı! Gurbet Şahin, Zekeriya'nın evinde zorla tutulmadığını söyledi.

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