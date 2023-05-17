Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

"Ben çocuklarım için buradayım" diyen adam, eşinin Elif adında bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendiğini söyledi.
Sevgi Arslan canlı yayına geldi. Öfkeli ve sinirli olduğunu söyleyen kadın kaçarak gitmediğini, polis eşliğinde gittiğini anlattı.
Kocası Abdullah Arslan'a uzaklaştırma aldığını ona rağmen eve geldiğini, kendisine şiddet uyguladığını söyledi.
Sevgi Arslan çalışmak istediğini eşinin buna izin vermediğini evliliğimizdeki kriz bundan çıktı dedi.
Sürekli ayrıl barış bir çift olduğunu anlatan kadın, eşine geri dönmek istemediğini bu evliliği bitirmek istediğini söyledi.
Şiddet, hakaret ve kıskançlık yüzünden evden gittim diyen kadın, Kades uygulamasıyla evden ayrıldığını iddialara göre Elif isimli arkadaşına gitmediğini, başka arkadaşına gittiğini anlattı.