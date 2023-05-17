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ESRA EROL'DA GALERİ

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

GİRİŞ TARİHİ: 17.05.2023, 14:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2023, 15:15
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Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

Karı koca günler sonra Esra Erol'da karşı karşıya geldi.

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

23 Şubat tarihinden beri eşini görmeyen Abdullah, "ne yaparsam yapayım kendisine ulaşamadım" dedi.

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

"Ben çocuklarım için buradayım" diyen adam, eşinin Elif adında bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendiğini söyledi.

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

15 yıllık evliliklerindeki sorun neydi?

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

Sevgi Arslan canlı yayına geldi. Öfkeli ve sinirli olduğunu söyleyen kadın kaçarak gitmediğini, polis eşliğinde gittiğini anlattı.

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

Kocası Abdullah Arslan'a uzaklaştırma aldığını ona rağmen eve geldiğini, kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

Sevgi Arslan çalışmak istediğini eşinin buna izin vermediğini evliliğimizdeki kriz bundan çıktı dedi.

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

Sürekli ayrıl barış bir çift olduğunu anlatan kadın, eşine geri dönmek istemediğini bu evliliği bitirmek istediğini söyledi.

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

Şiddet, hakaret ve kıskançlık yüzünden evden gittim diyen kadın, Kades uygulamasıyla evden ayrıldığını iddialara göre Elif isimli arkadaşına gitmediğini, başka arkadaşına gittiğini anlattı.

Arkadaşını ilandan buldu, evden kaçtı...

Abdullah Arslan, karısına gel benimle çalış dediğini, Sevgi Arslan'ın kendisinden arife gününe kadar müsade istediğini ve geri döneceğim dediğini söyledi.

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