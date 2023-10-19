Aşkı için her gün mangal yakıp kuzu kesti!

Sosyal medyadan tanıştığı Hidayet Gömleksiz'in evlilik sözü verdiğini daha sonra kendisini ortada bıraktığını söyledi.
Sebiha Hanım, "Hidayet ile sosyal medyadan tanıştık. 3 gün içinde gelip beni aldı. 75 yaşındaki Hidayet ile mutlu bir evliliğim olur sandım ama tüm paramı alarak beni ortada bıraktı" dedi.
Esra Erol'da programına katılan Hidayet Gömleksiz, "Sebiha'ya defalarca mangal yaptım, hatta geldiği gün kuzu kestim. Sebiha benim yanımda kilo aldı. Sabaha kadar yer doymazdı. Asıl o benim harcamalarımı geri ödesin" dedi.