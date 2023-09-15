Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

Esra Erol'da programına katılan Aysel Hanım, 24 yaşındaki oğlum Hüseyin kaçırıldı diyerek yardım istedi.
24 yaşındaki oğlu Hüseyin Gazi Çetin 45 yaşındaki Arife Adıgüzel tarafından kaçırıldığını söyleyerek "Bu kadın duygusal olarak oğlumu kandırıyor. Oğlum bu yaşlı kadınla evlenemez." dedi.
Esra Erol'un "Oğlun Arife'yi seviyor mu?" sorusuna çıldıran Aysel Hanım "Cehenneme sevsin, o kadını sevemez" diyerek isyan etti.
Yayına katılan Hüseyin Gazi Çetin "22 yaş fark önemli değil önemli olan aşk!" diyerek sevgisine sahip çıktı.