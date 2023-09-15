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ESRA EROL'DA GALERİ

Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

GİRİŞ TARİHİ: 15.09.2023, 21:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.09.2023, 21:19
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Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

atv'nin ilgiyle izlenen, reyting rekortmeni programı Esra Erol'da, yeni sezona bomba gibi başladı.

Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

Esra Erol'da programına katılan Aysel Hanım, 24 yaşındaki oğlum Hüseyin kaçırıldı diyerek yardım istedi.

Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

Acılı anne stüdyoya gelerek gözyaşları içinde başına gelenleri anlattı.

Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

24 yaşındaki oğlu Hüseyin Gazi Çetin 45 yaşındaki Arife Adıgüzel tarafından kaçırıldığını söyleyerek "Bu kadın duygusal olarak oğlumu kandırıyor. Oğlum bu yaşlı kadınla evlenemez." dedi.

Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

Arife Adıgüzel oğlum Hüseyin'in annesi olacak yaşta "Asla benim gelinim olamaz" dedi.

Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

Esra Erol'un "Oğlun Arife'yi seviyor mu?" sorusuna çıldıran Aysel Hanım "Cehenneme sevsin, o kadını sevemez" diyerek isyan etti.

Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

Yayına katılan Hüseyin Gazi Çetin "22 yaş fark önemli değil önemli olan aşk!" diyerek sevgisine sahip çıktı.

Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

Bu sözleri duyan Aysel Hanım "Senin Allah canını almasın" diyerek oğluna sitem etti.

Aşkın yaşı olur mu? Anne - oğul Türkiye'yi ikiye böldü!

Esra Erol ise stüdyoya "Aşkın yaşı olur mu?" diye sordu. Seyirciler bu soru karşısında ikiye bölündü. Kimi anne Aysel Hanım'ı desteklerken, kimi aşkının peşinden giden Hüseyin'i destekledi.

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