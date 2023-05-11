Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Çok nadir görülen bir hastalığın pençesine düşen Tuncay Beklen'e bir darbe de eşinden geldi. Hastalığıyla mücadele eden talihsiz adam, karısı Aybüke Beklen'in Eray Şahin'le birlikte kaçmasıyla bir kez daha yıkıldı.
Tuncay Beklen'in Esra Erol'da yaptığı çağrı karısı tarafından karşılık buldu. Canlı yayında yüzleşen çift arasında gerilim zaman zaman yükselirken Aybüke Beklen "Bizi rezil ettin" sözlerini kullandı.
Karısının sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tuncay Beklen ise kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Eşinin 'canım çok sıkılıyor' diyerek kendisinden izin aldığını anlatan Beklen, "O günler Eray'la buluşuyormuş" dedi.
Esra Erol'da canlı yayınında rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Eray Şahin ise Aybüke'den ayrılmayacağını söyledi. Aybüke'yi çok sevdiğini ifade eden Şahin, Aybüke'nin kocasından boşanmasını istedi.
Bu aşk için ailesini sildiğini söyleyen Eray Şahin, "Zaten çok birbirimize bağlı bir aile değiliz" iddiasında bulundu.
Annesinin canlı yayına bağlanmasıyla birlikte sert sözler kullanan Eray Şahin, ailesini reddettiğini açıkladı. Anne ise oğluna hakkını helal etmediğini açıkladı. Eray'ın Aybüke ile ilişkisini onaylamadığını söyleyen anne, "Bu evin kapısından bir daha giremeyeceksin" ifadelerini kullandı.
Kocasının kendisine yaptıkları nedeniyle bu davranışı hak ettiğini savunan Aybüke Beklen, "Beni yağmurda çamurda zorla çalıştırdı. Kilolarca ağırlıkta odunlar taşıttı" diye konuştu.
Kocasının iddialarına gülerek cevap veren Aybüke, "İspatın varsa ispatla. Bana çocuğumu geri vereceksin" dedi.