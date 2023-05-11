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ESRA EROL'DA GALERİ

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

GİRİŞ TARİHİ: 11.05.2023, 19:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.05.2023, 20:10
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Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Çok nadir görülen bir hastalığın pençesine düşen Tuncay Beklen'e bir darbe de eşinden geldi. Hastalığıyla mücadele eden talihsiz adam, karısı Aybüke Beklen'in Eray Şahin'le birlikte kaçmasıyla bir kez daha yıkıldı.

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Tuncay Beklen'in Esra Erol'da yaptığı çağrı karısı tarafından karşılık buldu. Canlı yayında yüzleşen çift arasında gerilim zaman zaman yükselirken Aybüke Beklen "Bizi rezil ettin" sözlerini kullandı.

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Karısının sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tuncay Beklen ise kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Eşinin 'canım çok sıkılıyor' diyerek kendisinden izin aldığını anlatan Beklen, "O günler Eray'la buluşuyormuş" dedi.

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Esra Erol'da canlı yayınında rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Eray Şahin ise Aybüke'den ayrılmayacağını söyledi. Aybüke'yi çok sevdiğini ifade eden Şahin, Aybüke'nin kocasından boşanmasını istedi.

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Bu aşk için ailesini sildiğini söyleyen Eray Şahin, "Zaten çok birbirimize bağlı bir aile değiliz" iddiasında bulundu.

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Annesinin canlı yayına bağlanmasıyla birlikte sert sözler kullanan Eray Şahin, ailesini reddettiğini açıkladı. Anne ise oğluna hakkını helal etmediğini açıkladı. Eray'ın Aybüke ile ilişkisini onaylamadığını söyleyen anne, "Bu evin kapısından bir daha giremeyeceksin" ifadelerini kullandı.

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Kocasının kendisine yaptıkları nedeniyle bu davranışı hak ettiğini savunan Aybüke Beklen, "Beni yağmurda çamurda zorla çalıştırdı. Kilolarca ağırlıkta odunlar taşıttı" diye konuştu.

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Kocasının iddialarına gülerek cevap veren Aybüke, "İspatın varsa ispatla. Bana çocuğumu geri vereceksin" dedi.

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Tuncay Beklen ise karısına çocuklarını göstermeyeceğini vurguladı.

Aybüke ve Eray, Esra Erol'da!

Zaman zaman ilginç anlara sahne olan Esra Erol'da programında Tuncay ve Aybüke boşanacak mı? Eray, annesinin karşı çıkmasına rağmen Aybüke ile yoluna devam edecek mi?

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