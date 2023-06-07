''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

Hacer'le evlendi sadece iki ay aynı evde yaşadı, başına gelmeyen kalmadı! 75 yaşındaki Mehmet Amca'nın isyanı... Hacer, gelinlik istedi aldım, tarlaları sattım ona verdim dedi. ''Beni soydu soğana çevirdi kaçtı gitti!'' diyen Mehmet Amca bir anda aşık oldum dedi. Arkamda kimse yok diyen adam canlı yayına gelerek Esra Erol'dan yardım istedi. Hacer Eser ile nasıl böyle olaylar yaşadım şoktayım diyen adam çok mağdur olduğunu anlattı. Mehmet amca, Hacer Eser'le arkadaş vasıtasıyla tanıştığını, yatalak annesine baktığı eve gittik dedi. Kayınvalidesini yoğun bakıma yatırdığını sonra vefaat ettiğini kendisini arayıp destek olduğunu söyledi. Mehmet amca, 55 yaşındaki kadına gelinlik giydirdim derken, ellerimle yemek yaptım dedi. Bir dediği iki olmayan kadın başkasına neden kaçtı? Beni evliliğe zorladı diyen Mehmet Amca, imzayi zor attım elim bir türlü gitmedi diye anlattı. Hacer Eser'in bir evlilik yaptığını söylediğini ama aslında evli olduğunu öğrenen Mehmet Amca hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Evdeki tüm eşyaları alan Hacer Eser kiminle kaçtı?