ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ESRA EROL'DA GALERİ

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

GİRİŞ TARİHİ: 07.06.2023, 16:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.06.2023, 16:45
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

Hacer'le evlendi sadece iki ay aynı evde yaşadı, başına gelmeyen kalmadı!

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

75 yaşındaki Mehmet Amca'nın isyanı...

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

Hacer, gelinlik istedi aldım, tarlaları sattım ona verdim dedi.

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

''Beni soydu soğana çevirdi kaçtı gitti!'' diyen Mehmet Amca bir anda aşık oldum dedi.

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

Arkamda kimse yok diyen adam canlı yayına gelerek Esra Erol'dan yardım istedi.

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

Hacer Eser ile nasıl böyle olaylar yaşadım şoktayım diyen adam çok mağdur olduğunu anlattı.

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

Mehmet amca, Hacer Eser'le arkadaş vasıtasıyla tanıştığını, yatalak annesine baktığı eve gittik dedi.

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

Kayınvalidesini yoğun bakıma yatırdığını sonra vefaat ettiğini kendisini arayıp destek olduğunu söyledi.

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

Mehmet amca, 55 yaşındaki kadına gelinlik giydirdim derken, ellerimle yemek yaptım dedi.

''Bana canım cicim derdi, bir anda aşık oldum''

Bir dediği iki olmayan kadın başkasına neden kaçtı?

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN